Три лесных пожара площадью больше 500 га обнаружили в Якутии

За минувшие сутки на территории Якутии обнаружили три новых лесных пожара. Их общая площадь составила 501 га.

Возгорания выявлены в Усть-Майском и Мирнинском районах, уточняет ИА SakhaNews. Всего в республике действуют 20 лесных пожаров, шесть из них — в Мирнинском районе, по три — в Ленском и Томпонском районах, два — в Олекминском районе. Еще по одному пожару действуют в Усть-Майском, Таттинском, Верхнеколымском, Нюрбинском, Среднеколымском и Нерюнгринском районах. За сутки ликвидировано семь возгораний общей площадью более 9,6 тыс. га.

В ликвидации 15 пожаров принимают участие 566 человек, в том числе 377 сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми за выходные ликвидировали четыре лесных пожара. Огонь прошел площадь 6,81 га.