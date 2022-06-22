ВСУ ночью эвакуировали до 30 раненных наемников из США и Британии

В районе Николаевки Донецкой Народной Республики (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью эвакуировали до 30 раненных и восемь убитых наемников США и Великобритании, чтобы они не попали к российским военным. Об этом 22 июня сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«В районе Николаевки Донецкой Народной Республики, в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных Сил России», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил двоих британцев — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня.

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.

21 июня российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британская сторона направляла России ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает запрос Великобритании по двум британским наемникам, приговоренным к смертной казни в ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».