Американист оценил последствия для США из-за антироссийских санкций

США будут пытаться любыми способами сохранить свое господство в мире, заявил в среду, 22 июня, политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал слова американского мультимиллиардера Рэя Далио, который заявил, что антироссийские санкции ударили по США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. По его словам, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в американские ценные бумаги после блокировки российских активов.

Как отметил Дудаков, с таким пессимистичным настроем нельзя не согласиться.

«США перешли Рубикон, красную линию в попытках противостоять России. Заморозка активов России стала тревожным звоночком для любых других незападных стран. Речь идет о странах Персидского залива, например о Саудовской Аравии, Китае, в перспективе Индии, странах Латинской Америки», — отметил американист.

По его мнению, эти страны сомневаются в том, что стоит хранить деньги в долларах, так как теперь они не могут быть уверены в безопасности своих средств. Кроме того, интерес к облигациям США упал из-за высокой инфляции.

В долгосрочной перспективе это грозит тем, что позиции доллара ослабнут в мире, а валюта не будет очевидным выбором в международной торговле и будет сокращать свои позиции в сбережениях и активах центральных банков мира. Таким образом Вашингтону будет сложнее проявлять свое доминирование, считает Дудаков.



«Возможностей будет меньше, но надо понимать, что американские политики будут до последнего держаться за систему. Если не удастся мирными путями по общим правилам сохранить свое господство, они будут развязывать войны: украинская провокация, которая привела к конфликту; вполне возможно будет такая же ситуация на Тайване. То есть, конечно, Америка будет действовать более жесткими методами, понимая, что иначе сохранить свои позиции в мире не удается», — подчеркнул американист.

Ранее, 22 мая, китайская газета Global Times сообщила, что из-за решения США заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. По словам автора материала, «если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала».

До этого, 14 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». По мнению министра, западные страны окончательно подорвали свою репутацию.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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