В Госдуме назвали губительным шагом возможное принятие Украины в ЕС

Принятие Украины в ЕС станет губительным шагом не для отдельных стран, а для всего Евросоюза. Об этом в среду, 22 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в этот день министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил о том, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет. Он напомнил, что страна, которая хочет стать членом ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.

«Сегодня принятие Украины в ЕС — это уже не выстрел себе в ногу, это подрыв на мине. Нельзя им это делать. Я сейчас не говорю о каких-то политических аспектах. Это, в первую очередь, экономически невозможно для Евросоюза, это губительно уже не для отдельных стран, а для ЕС в целом. Поэтому страны, на которые ложиться основное бремя ЕС, будут так говорить [что ускоренной процедуры вступления не будет]», — указал Чепа.

При этом парламентарий отметил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз, который Еврокомиссия рекомендовала присвоить Украине, практически никаких преимуществ не дает.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС. При этом вопрос предоставления этого статуса будет обсуждаться на саммите, который состоится в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

20 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Совете ЕС сообщило, что все страны уже одобрили Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

21 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. По его мнению, это не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.