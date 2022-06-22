Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД отверг заявления о якобы препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Экономика
Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей
Мир
Москва рассмотрит запрос Лондона по приговоренным в ДНР британским наемникам
Общество
Минута молчания объявлена по всей России
Общество
Народный артист России Алексеенко призвал помнить погибших в ВОВ
Армия
ВКС РФ уничтожили до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве
Мир
Росгвардия обнаружила командный пункт националистов в Харьковской области
Мир
Недопущение конфликта ядерных стран в МИДе назвали приоритетом РФ
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях
Мир
Захарова назвала главным критерием приема в ЕС «антироссийскую присягу»
Политика
В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ
Сюжет:

Мультимиллиардер Далио заявил об ударе санкций против России по положению США в мире

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции, введенные в отношении России, ударили по самим Соединенным Штатам Америки, пошатнув положение американцев на международной арене. Об этом рассказал в беседе с Der Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.

Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
На это указывает инверсия доходности в американских трежерис

Он считает, что действия США против РФ напрямую повлияли на реакцию других государств, которые начали опасаться вкладываться в ценные бумаги Штатов.

«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», — отметил Далио.

С его слов, санкции, направленные на Российскую Федерацию, должного эффекта не оказали, эти ограничения не достигли поставленных задач. Однако Далио подчеркнул также, что у США отсутствуют возможности поступать по-другому, так как экономические санкции — это единственный выход в противостоянии с Россией.

До этого, 22 мая, китайская газета Global Times отметила, что из-за решения Соединенные Штатов заблокировать государственные активы РФ доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам подорвалось. Автор статьи считает, что «если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, и готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала».

18 мая говорилось о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Таким образом, министерство финансов Америки хочет аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), которая исключает выплаты по обслуживанию части российского суверенного долга из-под антироссийских санкций. Она дает возможность Москве продолжать производить выплаты по облигациям. Журналисты заявляли, что именно она поспособствовала предотвращению дефолта по госдолгу в стране. Но один из источников агентства сказал, что итоговое решение еще не принято.

Накануне, 14 мая, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что государства Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». По его словам, государства Запада насовсем разрушили свою репутацию.

23 марта российский лидер Владимир Путин сказал, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Запад вводит санкции на фоне проведения российской стороной специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022