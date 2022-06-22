Мультимиллиардер Далио заявил об ударе санкций против России по положению США в мире

Санкции, введенные в отношении России, ударили по самим Соединенным Штатам Америки, пошатнув положение американцев на международной арене. Об этом рассказал в беседе с Der Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.

Он считает, что действия США против РФ напрямую повлияли на реакцию других государств, которые начали опасаться вкладываться в ценные бумаги Штатов.

«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», — отметил Далио.

С его слов, санкции, направленные на Российскую Федерацию, должного эффекта не оказали, эти ограничения не достигли поставленных задач. Однако Далио подчеркнул также, что у США отсутствуют возможности поступать по-другому, так как экономические санкции — это единственный выход в противостоянии с Россией.

До этого, 22 мая, китайская газета Global Times отметила, что из-за решения Соединенные Штатов заблокировать государственные активы РФ доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам подорвалось. Автор статьи считает, что «если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, и готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала».

18 мая говорилось о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Таким образом, министерство финансов Америки хочет аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), которая исключает выплаты по обслуживанию части российского суверенного долга из-под антироссийских санкций. Она дает возможность Москве продолжать производить выплаты по облигациям. Журналисты заявляли, что именно она поспособствовала предотвращению дефолта по госдолгу в стране. Но один из источников агентства сказал, что итоговое решение еще не принято.

Накануне, 14 мая, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что государства Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». По его словам, государства Запада насовсем разрушили свою репутацию.

23 марта российский лидер Владимир Путин сказал, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Запад вводит санкции на фоне проведения российской стороной специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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