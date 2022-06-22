Московский зоопарк присоединился к акции «Минута молчания», которая была организована в память о Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщатся в Telegram-канале зоосада в среду, 22 июня.

«На одну минуту мы прекращаем работу касс, точек общепита, работу контролеров, приспускаем флаги, останавливаем радиовещание. О начале минуты молчания в зоопарке будет объявлено в радиорубку», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 22 июня 2022 года, в России началась минута молчания. Она объявлена по случаю Дня памяти и скорби.

Это общегосударственное мероприятие, которое началось одновременно по всей стране в 12:15 мск. Именно тогда в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР.

Акция «Минута молчания» стала традиционной. Закон о ее учреждении был подписан президентом Владимиром Путиным в 2020 году. Россияне участвуют с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ненадолго приостанавливаются привычная деятельность, а также радио- и телевещание.

Глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня, в День памяти и скорби, передает RT.

Таким образом жители Российской Федерации чтят память 26,6 млн граждан, погибших в Великой Отечественной войне. Боевые действия были объявлены нацистской Германией ранним утром 81 год назад.