Погибшего мужчину обнаружили в рыболовных сетях в Тюменской области

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения погибшего рыбака в реке Иртыш в Тюменской области. По предварительным данным, мужчина утонул.

Жители Тобольского района утверждают, что в последний раз видели мужчину 1965 года рождения 20 июня в дневное время. Он шел к реке, чтобы проверить рыболовные сети, отмечает Megatyumen.ru. Предполагается, что мужчина мог запутаться в сетях и утонуть. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Следователи проводят доследственную проверку по факту происшествия.

Вечером 21 июня в под Томском утонул 17-летний подросток. Он пытался переплыть озеро Боярское, но ушел под воду в середине водоема.