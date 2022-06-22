Участвовавший в боях на украинской территории наемник из Соединенных Штатов Америки рассказал о воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцах спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Переписку с ним на странице в Twitter обнародовал журналист Сет Харп 19 июня.

«[ВСУ] постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS. Боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — подчеркнул он.

Помимо этого, наемник указал на то, что у войск Украины есть трудности с координацией и управлением.

В этот же день ветеран армии США опубликовал материал, в котором рассказал о боях в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР) и назвал текст «невероятно отрезвляющим». В нем журналист обратил внимание на то, что периодически между украинскими националистами и иностранными наемниками открывается «дружественный огонь». В частности, речь идет о случае со снайпером-британцем из SAS, когда тот во время исполнения боевой задачи по случайности сбил украинский бронетранспортер.

С начала военной спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, фиксировались факты участия иностранцев-наемников в конфликте на стороне неонацистов Украины. Наемников не останавливает угроза уголовной ответственности и даже смертной казни со стороны властей ДНР и ЛНР. Так, 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни.

В Москве пояснили, что в задачи специальной военной операции входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято из-за обострения в регионе в результате обстрелов со стороны солдат Украины.

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