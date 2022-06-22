Никто не забыт: в России отмечают День памяти и скорби

22 июня вся Россия отмечает День памяти и скорби, вспоминая погибших за свободу Отчизны в Великой Отечественной войне. Как встретили этот день в разных городах России — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Курсанты зажигают свечи во время акции «Свеча памяти» у Музея Победы в Москве. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли от Огня памяти и славы ровно 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
На Мамаевом кургане в Волгограде показана постановка «Завтра была война» в рамках всероссийской акции «Свеча памяти»
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий и помощник президента РФ Владимир Мединский участвуют в акции «Свеча памяти» в Музее Победы
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Директор Музея Победы Александр Школьник зажигает свечу от Вечного огня во время акции «Свеча памяти» на Поклонной горе в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Акция «Свеча памяти» стала поистине общенародным делом, участие в ней приняли жители всех населенных пунктов России
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Фото: РИА Новости/Виктор Драчев
Участники акции «Боевой расчет» у Тереспольских ворот мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Во время мероприятия курсанты выстраиваются с портретами погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Люди фотографируют свечи во время акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. В рамках Дня памяти и скорби будет зажжено 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Участники патриотической акции по случаю Дня памяти и скорби, организованной общественным движением «Донецкая Республика», в рамках проекта «Эхо времен» на территории мемориального комплекса «Саур-Могила»
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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Церемония возложения цветов к Вечному огню в День памяти и скорби в Парке славы в Херсоне
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Женщина выкладывает из свечей слово «помним» у памятника Советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на митинге в День памяти и скорби в поселке Кирилловка в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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