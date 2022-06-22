Захарова назвала главным критерием приема в ЕС «антироссийскую присягу»

Главными критериями на вступление в Евросоюз (ЕС) стали русофобия и антироссийская присяга. Об этом в среду, 22 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такое впечатление, что главный критерий — это русофобия и такая антироссийская присяга, которую должны принять в Брюсселе. И тогда появляются новые обещания и новые какие-то безграничные возможности на словах для кандидатов, членов в члены и так далее. Но всё это больше походит на какую-то манипуляцию и махинацию», — сказала она на брифинге.

Ранее в этот день Захарова заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз похож на махинацию. По ее словам, решения, которые предпринимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера.

20 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит весь ЕС. По его словам, в сегодняшней ситуации ни Украина, ни Молдавия не попадают под те требования, которые существуют для членов ЕС.

17 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.