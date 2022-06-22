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Народный артист России Алексеенко призвал помнить погибших в ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Народный артист России Виталий Алексеенко рассказал в среду, 22 июня, почему он присоединился к мероприятиям, приуроченным ко Дню памяти и скорби, которые проходят в Главном храме Вооруженных сил (ВС) России, а также у мемориала «Матерям победителей», где организовали сцену акции-марафона «Я помню».

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«Это мой долг с детства, я родился 20 февраля 1942 года, когда шла война. Мать меня родила в блиндаже, между Луганском и Донецком, там меня мать родила. Мой отец до войны еще был офицер, родился сам в Луганске, года мне не было еще, он знал, что я родился. Но я его не видел, он меня не видел, он погиб в самом великом сражении Сталинградской битвы», — рассказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

На сцене в этот день перед гостями мемориального комплекса выступают популярные артисты и десятки творческих коллективов. Акция будет продолжаться весь день, ее смогут посетить все желающие.

Накануне в Министерстве обороны РФ рассказали, что в Главный храм ВС РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой», сообщает телеканал «360».

В Бресте (Белоруссия) факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Валерий Касатонов. Огонь он передал Герою России, старшему лейтенанту Антону Старостину, которому и выпала честь доставить частицу огня в Россию для проведения мемориальной акции «Свеча памяти».

Мемориальная акция «Свеча памяти» началась в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. В 04:00 мск в Главном храме ВС РФ была отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ. От частицы доставленного Вечного огня было зажжено 1418 памятных свечей, по числу дней войны, сообщается на сайте aif.ru.

Также в храме прошла Божественная литургия. Священнослужители провели панихиду по погибшим. С 09:00 возле храма началась концертная программа «Я помню».

22 июня во всех регионах России проходят митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.

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