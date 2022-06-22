Главными критериями, чтобы претендовать на вступление в ЕС, стали русофобия и антироссийская присяга - Захарова

Главными критериями, чтобы претендовать на вступление в ЕС, стали русофобия и антироссийская присяга - Захарова

2022-06-22 12:05:33

2022-06-22 12:05:33

2022-06-22 12:05:33

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru