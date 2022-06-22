Штормовое предупреждение объявили во Владивостоке из-за ливня

Штормовое предупреждение на два дня объявлено во Владивостоке. Жители города сообщают о затрудненном движении из-за луж на дорогах.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия установились на 22 и 23 июня. Вечером в среду начнется сильный дождь, порывы ветра будут достигать 16 м/с. Всего может выпасть около 30 мм осадков, пишет Vostokmedia.

Дождь закончится в ночь на 24 июня. Температура воздуха в ближайшие дни останется неизменной и ожидается в пределах +16…+24 градусов по всему Приморью и около +12…+15 градусов на восточном побережье.

Службы жизнеобеспечения Владивостока приведены в режим повышенной готовности, сформированы специальные бригады, которые могут работать в круглосуточном режиме. Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать осторожность. На дорогах вероятны подтопления и размытия.