Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня в Александровском саду в Москве, в День памяти и скорби. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На протяжении 22 июня в городах страны будет организовано возложение цветов к памятникам, состоятся митинги. По инициативе активистов и местных жителей в столице и регионах зажгут лампады, вспоминая о подвиге сограждан, ушедших из жизни во время войны.

Каждый россиян сможет почтить минутой молчания погибших, зажечь свечу памяти и возложить цветы к монументу Великой Отечественной в любом населенном пункте, в том числе без привязки к официальным программам своего региона.

Узнать о войне глазами документалистов можно в материале «Известий» «Война реальная и вымышленная». Об обстоятельствах, при которых началась Великая Отечественная война, можно прочитать в интервью академика РАН Александра Чубарьяна.

Как в России будет проходить День памяти и скорби 22 июня 2022 года — следите на телеканале «Известия».