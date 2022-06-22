Захарова назвала преступной деятельность киевского режима при поддержке Запада

Режим президента Украины Владимира Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность. Об этом в среду, 22 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность, так как это полностью устраивает страны Запада. Они именно к этому его и подталкивают», — сказала она на брифинге.

По ее словам, западные кураторы киевского режима до сих не замечают националистической и человеконенавистнической сущности украинских Вооруженных сил. Она напомнила, что киевский режим не проводит эвакуацию граждан из опасных районов и использует людей в качестве живого щита.

«Видимо, этому учат украинских военных в штабах НАТО», — подчеркнула Захарова.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки, если НАТО перестанет отправлять вооружение и наемников Киеву.

19 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт вокруг Украины «может занять годы», но, несмотря на высокие затраты, НАТО не должно прекращать помощь Киеву. До этого, 15 июня, он отметил, что в скором времени министры обороны НАТО объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут тяжелое вооружение и дальнобойная артиллерия.

В тот же день Захарова отметила, что оружие, которое Запад поставляет Украине, будет расползаться по Европе и другим регионам. По ее словам, поставки вооружений Киеву приводят только к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют формированию расширения черного рынка оружия.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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