Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД отверг заявления о якобы препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Экономика
Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей
Мир
Москва рассмотрит запрос Лондона по приговоренным в ДНР британским наемникам
Общество
Минута молчания объявлена по всей России
Общество
Народный артист России Алексеенко призвал помнить погибших в ВОВ
Армия
ВКС РФ уничтожили до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве
Мир
Росгвардия обнаружила командный пункт националистов в Харьковской области
Мир
Недопущение конфликта ядерных стран в МИДе назвали приоритетом РФ
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях
Мир
Захарова назвала главным критерием приема в ЕС «антироссийскую присягу»
Политика
В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ
Сюжет:

Захарова назвала преступной деятельность киевского режима при поддержке Запада

Захарова заявила, что режим Зеленского не намерен прекращать преступную деятельность при поддержке Запада
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим президента Украины Владимира Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность. Об этом в среду, 22 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность, так как это полностью устраивает страны Запада. Они именно к этому его и подталкивают», — сказала она на брифинге.

«ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах»
Один из руководителей Запорожской области Владимир Рогов — о крахе ВСУ, обращении к Путину и меняющемся сознании националистов

По ее словам, западные кураторы киевского режима до сих не замечают националистической и человеконенавистнической сущности украинских Вооруженных сил. Она напомнила, что киевский режим не проводит эвакуацию граждан из опасных районов и использует людей в качестве живого щита.

«Видимо, этому учат украинских военных в штабах НАТО», — подчеркнула Захарова.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки, если НАТО перестанет отправлять вооружение и наемников Киеву.

19 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт вокруг Украины «может занять годы», но, несмотря на высокие затраты, НАТО не должно прекращать помощь Киеву. До этого, 15 июня, он отметил, что в скором времени министры обороны НАТО объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут тяжелое вооружение и дальнобойная артиллерия.

В тот же день Захарова отметила, что оружие, которое Запад поставляет Украине, будет расползаться по Европе и другим регионам. По ее словам, поставки вооружений Киеву приводят только к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют формированию расширения черного рынка оружия.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022