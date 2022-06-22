Карта спецоперации на Украине 22 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 июня можно в материале «Известий».

Как заявил в ходе брифинга 22 июня официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, ВСУ Украины в ходе спецоперации продолжают нести значительные потери. Так, накануне ВКС РФ ликвидировали до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ, находившихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

Также за сутки спецоперации были уничтожены американская станция артиллерийской разведки AN-TPQ, 24 танка и других боевых бронированных машины, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Кроме того, сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также 16 беспилотников.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».