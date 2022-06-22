Шоколадный заяц: умер певец Пьер Нарцисс

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е переехал в Россию, поступил на факультет журналистики МГУ, обзавелся семьей (на фото с дочерью Каролиной и женой Валерией)