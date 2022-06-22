Шоколадный заяц: умер певец Пьер Нарцисс

22 июня родственники сообщили о смерти популярного российского певца Пьера Нарцисса. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался после операции на почках. Биография кумира — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е переехал в Россию, поступил на факультет журналистики МГУ, обзавелся семьей (на фото с дочерью Каролиной и женой Валерией)
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Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin
В детстве Пьер Нарцисс серьезно занимался футболом, но в 13 лет увлекся игрой на саксофоне и вскоре создал свою первую группу
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В России Пьер Нарцисс принимал участие во многих телевизионных проектах, а также выступал за команду КВН РУДН
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Фото: Global Look Press/Yurii Zheludev
Певец снялся в эпизодической роли африканского принца в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник»
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Получив всероссийскую известность, Нарцисс активно принимал участие в различных благотворительных акциях (на фото с Натальей Водяновой после благотворительного футбольного матча)
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Фото: Global Look Press/Andrei Ladygin
За свои достижения на эстрадном поприще Нарцисс был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии
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