Очевидно, что режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность при поддержке Запада - Захарова

Очевидно, что режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность при поддержке Запада - Захарова

2022-06-22 11:28:18

2022-06-22 11:28:18

2022-06-22 11:28:18

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