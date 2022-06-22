Мультимиллиардер Далио заявил об ударе санкций против России по положению США в мире

Антироссийские санкции ударили по США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. Об этом 10 июня заявил мультимиллиардер Рэй Далио в беседе с журналом Der Spiegel.

Он полагает, что это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в американские ценные бумаги.

«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», — сказал мультимиллиардер.

По словам Далио, антироссийские санкции оказались неэффективными, так как они не достигли поставленных целей. При этом, он считает, что у США нет возможностей действовать иначе, поскольку экономические санкции — единственное доступное оружие, которое Вашингтон может применять против Москвы.

Ранее, 22 мая, китайская газета Global Times сообщила, что из-за решения США заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. По словам автора материала, «если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала».

18 мая сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Так, минфин США планирует аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций. Она позволяет РФ продолжать производить выплаты по облигациям. В СМИ заявляли, что именно она помогла предотвратить дефолт по государственному долгу в стране. Один из источников агентства, однако, сообщил, что окончательное решение еще не принято.

До этого, 14 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». По мнению министра, западные страны окончательно подорвали свою репутацию.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада вводят санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. В Москве отмечали, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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