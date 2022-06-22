Доллар опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015 года

Доллар США в среду, 22 июня, опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015 года, евро падал почти до 55 рублей впервые с 26 мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Мосбиржи.

Курс доллара составил 52,92 рубля в 10:28, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,14 рубля, подешевев на 1,13 рубля. В моменте евро снижался до отметки 55,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 97,2 копейки — до 53,9 рубля.

Накануне главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман сказал в беседе «Известиями», что на этой неделе не исключено движение доллара к 50–53 рублям за условную единицу. По его прогнозу с конца лета курс американской нацвалюты будет двигаться к рубежам в 70 рублей за доллар, а евро — в 75 рублей и выше.

Гойхман назвал складывающуюся ситуацию с курсами валют парадоксальной. По его мнению, сильный рубль обусловлен его слабостью: из-за санкций и ограничений во внешнеэкономической деятельности РФ рубль попал в крайне необычные условия.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».