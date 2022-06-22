Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер певец Пьер Нарцисс
Политика
Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России
Мир
Число погибших из-за удара «Точкой-У» по Красному Лучу 16 июня возросло до 10
Мир
Британия отказала делегации РФ в визах для участия в ассамблее ОБСЕ
Мир
Пушилин назвал адекватными условия содержания приговоренных к казни наемников
Мир
Японский политик назвал санкции причиной затягивания ситуации на Украине
Мир
Иностранных журналистов допустят до трибунала над военными преступниками в ДНР
Мир
Во Франции отвергли ускоренную процедуру по вступлению Украины в Евросоюз
Мир
Захарова назвала махинацией вопрос о Молдавии и Украине в ЕС
Культура
В финал конкурса Рахманинова прошли композиторы старшего поколения
Экономика
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года

Доллар опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доллар США в среду, 22 июня, опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015 года, евро падал почти до 55 рублей впервые с 26 мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Мосбиржи.

«В конце июня будем серьезно пересматривать прогноз по курсу рубля»
Министр экономического развития Максим Решетников — о перспективах и приоритетах, дедолларизации и майнинге криптовалют

Курс доллара составил 52,92 рубля в 10:28, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,14 рубля, подешевев на 1,13 рубля. В моменте евро снижался до отметки 55,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 97,2 копейки — до 53,9 рубля.

Накануне главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман сказал в беседе «Известиями», что на этой неделе не исключено движение доллара к 50–53 рублям за условную единицу. По его прогнозу с конца лета курс американской нацвалюты будет двигаться к рубежам в 70 рублей за доллар, а евро — в 75 рублей и выше.

Гойхман назвал складывающуюся ситуацию с курсами валют парадоксальной. По его мнению, сильный рубль обусловлен его слабостью: из-за санкций и ограничений во внешнеэкономической деятельности РФ рубль попал в крайне необычные условия.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022