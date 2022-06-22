Мэр столицы Собянин присвоил территории около посольства США в Москве название «Площадь ДНР»

По указу мэра столицы Сергея Собянина территория возле посольства США в Москве теперь называется площадью Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в опубликованном в среду, 22 июня, постановлении столичного правительства.

«Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование «Площадь Донецкой Народной Республики», — отмечается в документе.

С инициативой дать название «Площадь Защитников Донбасса» этой территории 18 мая выступили депутаты Мосгордумы.

30 мая в проекте «Активный гражданин» открылось голосование по выбору наименования. 8 июня стали известны его результаты. Вариант «Площадь Донецкой Народной Республики» набрал большинство голосов — 44,69%. Второе место (31,54%) заняло наименование «Площадь Защитников Донбасса», а на третьей позиции расположилась «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%).

Ранее сообщалось, что если вариант «Площадь Донецкой Народной Республики» окажется лидером голосования, то дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения названия в честь Луганской Народной Республики.

До этого, 16 мая, стало известно, что муниципальный совет в австралийском Сиднее проголосовал за переименование улицы, где находится Генконсульство Российской Федерации, в Украинскую.

22 апреля появилась информация о том, что часть улицы в Праге, где находится российское посольство, переименовали в улицу Украинских героев.

Новая волна изменений названий улиц на территории Украины и в других государствах началась на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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