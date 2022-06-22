Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер певец Пьер Нарцисс
Политика
Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России
Мир
Число погибших из-за удара «Точкой-У» по Красному Лучу 16 июня возросло до 10
Мир
Британия отказала делегации РФ в визах для участия в ассамблее ОБСЕ
Мир
Пушилин назвал адекватными условия содержания приговоренных к казни наемников
Мир
Японский политик назвал санкции причиной затягивания ситуации на Украине
Мир
Иностранных журналистов допустят до трибунала над военными преступниками в ДНР
Мир
Во Франции отвергли ускоренную процедуру по вступлению Украины в Евросоюз
Мир
Захарова назвала махинацией вопрос о Молдавии и Украине в ЕС
Культура
В финал конкурса Рахманинова прошли композиторы старшего поколения
Экономика
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области ликвидирован

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области ликвидирован. Об этом в среду, 22 июня, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«В 10:50 мск [зафиксирована] полная ликвидация», — говорится в сообщении.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел ранее в этот день. На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, запечатлено, как над территорией предприятия поднимается черный дым. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что возгорание произошло в теплообменнике, площадь пожара составила 50 кв. м, пострадавших нет.

26 мая в Ярославле на заводе вентиляционных изделий произошел пожар. Пожару присвоили второй ранг сложности. Дым от возгорания виднелся практически во всех частях города. Примерно через полтора часа после получения сообщения о пожаре огонь был локализован. Площадь горения составила 1800 кв. м. В ликвидации возгорания задействовали 19 единиц техники и 52 человека.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022