Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области ликвидирован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области ликвидирован. Об этом в среду, 22 июня, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«В 10:50 мск [зафиксирована] полная ликвидация», — говорится в сообщении.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел ранее в этот день. На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, запечатлено, как над территорией предприятия поднимается черный дым. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что возгорание произошло в теплообменнике, площадь пожара составила 50 кв. м, пострадавших нет.

26 мая в Ярославле на заводе вентиляционных изделий произошел пожар. Пожару присвоили второй ранг сложности. Дым от возгорания виднелся практически во всех частях города. Примерно через полтора часа после получения сообщения о пожаре огонь был локализован. Площадь горения составила 1800 кв. м. В ликвидации возгорания задействовали 19 единиц техники и 52 человека.