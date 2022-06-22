Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»

Канада продумывает возможности восстановления поставок газа в ФРГ по трубопроводу «Северный поток», объем которых сократился по причине того, что турбины Siemens, которые технически обслуживались в Канаде, застряли в этой стране из-за антироссийских санкций. Об этом рассказал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Как он подчеркнул, для Канады важно, чтобы в результате санкций, которые введены в отношении Российской Федерации, Германия не столкнулась с ущербом. На этом фоне Оттава озабочена ситуацией с турбинами.

«Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — сообщил Уилкинсон Bloomberg во вторник, 21 июня.

В понедельник,20 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался, что Европа не отдает обратно России ремонтируемые турбины, которые нужны для поставок газа европейским государствам, из-за этого кризис с поставками носит рукотворный характер. Песков считает, что с технологической стороны механическая инфраструктура «Северного потока» страдает из-за санкций.

14 и 15 июня «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а потом и еще одного газоперекачивающих агрегатов, которые занимаются обслуживанием «Северного потока». В итоге запланированные поставки газа по дну Балтийского моря уменьшаются на 100 млн куб. м в сутки.

Тем временем член комитета бундестага Германии по защите климата и энергетике Штеффен Котре сказал, что отмена экономических санкций в отношении РФ поспособствовала бы нормализации обстановки с нехваткой газа.

Западные государства начали вводить новые санкции в отношении Российской Федерации в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве отметили, что задачи спецоперации включают в себя демилитаризацию и денацификацию украинской стороны, реализация которых нужна для обеспечения безопасности самой России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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