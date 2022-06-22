На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске в Ростовской области произошел пожар. Об этом в среду, 22 июня, сообщают очевидцы.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, запечатлено, как над территорией предприятия поднимается черный дым.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, возгорание произошло в теплообменнике. Площадь пожара составляет 50 кв. м. В пресс-службе добавили, что угроза распространения огня отсутствует, пострадавших нет.

Позже в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.

26 мая в Ярославле на заводе вентиляционных изделий произошел пожар. Пожару присвоили второй ранг сложности. Дым от возгорания виднелся практически во всех частях города. Примерно через полтора часа после получения сообщения о пожаре огонь был локализован. Площадь горения составила 1800 кв. м. В ликвидации возгорания задействовали 19 единиц техники и 52 человека.