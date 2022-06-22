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Число погибших из-за удара «Точкой-У» по Красному Лучу 16 июня возросло до 10

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Число погибших из-за удара украинских силовиков ракетой комплекса «Точка-У» по Красному Лучу в Луганской Народной Республике (ЛНР) 16 июня увеличилось до десяти. Об этом в среду, 22 июня, сообщает администрация города.

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«На 21 июня раненых 32 человека, погибших — 10, без вести пропавших — три человека», — приводит «Луганскинформцентр» сообщение администрации.

Днем ранее в одном из разрушенных домостроений Красного Луча были обнаружены останки трех мирных жителей, погибших в результате обстрела «Точкой-У». Как уточнили в Генпрокуратуре ЛНР, двое из погибших — дети. Отмечалось, что при обстреле были повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения.

17 июня мэр города Сергей Рыбальченко сообщил, что в результате удара по Красному Лучу пострадали 20 человек. Более 300 жителей города, включая 44 ребенка, были эвакуированы из зоны обстрела со стороны украинских военных.

Обстрел ВСУ провели вечером 16 июня. Красный Луч обстреляли, применяя оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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