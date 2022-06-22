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Японский политик назвал санкции причиной затягивания ситуации на Украине

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Санкции Запада в отношении России и поставки оружия Киеву только затягивают конфликт, высказался японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью «РИА Новости» в среду, 22 июня.

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По его мнению, на саммите «Большой семерки» и на встрече министров иностранных дел G20 была поднята исключительно тема санкций. Судзуки подчеркнул, что при этом одними санкциями (экономическими или персональными) ничего не решить.

«В особенности на G7 и G20: поставка оружия, финансовая помощь только затягивают конфликт»,отметил японский политик.

Кроме того, он напомнил, что если во время правления экс-премьер-министра Синдзо Абэ антироссийские санкции и принимались, то они были мягкими и учитывали положение российской стороны. На сегодняшний же день принятие санкций направлено на укрепление взаимодействия со странами G7.

Судзуки также сказал, что на данный момент политики говорят о солидарности с «Семеркой», но совсем не задумываются о том, что будет после окончания спецоперации на Украине.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что геополитический конфликт на Украине может перерасти в состязание на выносливость между Евросоюзом (ЕС) и Россией. Также американский лидер подчеркнул необходимость дальнейшей помощи Украине и отметил, что не боится возможных разногласий между союзниками на почве серьезных экономических и политических потрясений.

Ранее, 19 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о затяжном характере конфликта вокруг Украины и призвал участников альянса не прекращать поддержку Киева, несмотря на тяжелые обстоятельства.

17 июня газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что Вашингтон и его союзники готовятся к продолжительному конфликту вокруг Украины. По их словам, администрация Белого дома намерена лишить Россию преимущества, увеличивая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить разрушающие последствия конфликта для мировой экономики и возможного возникновения голода в ряде стран.

28 мая итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси заявил, что конфликт на Украине представляет собой «войну» Североатлантического альянса (НАТО) против России. 24 мая аналогичное мнение выразил американский конгрессмен Сет Мултон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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