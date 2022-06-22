ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила обязать «Газпром» продавать на бирже не менее 10% от общего объема поставок топлива на внутренний рынок.

«Следует установить минимальные объемы биржевых продаж природного газа для ПАО «Газпром» не менее 10%, для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке, — не менее 3%. В дальнейшем не менее 10% для обеих категорий поставщиков энергоресурса», — сказано в сообщении ведомства от 22 июня.

Таким образом ФАС намерена выполнить положения Национального плана развития конкуренции к 2026 году, согласно которому не менее 10% от поставок газа на внутренний рынок России должно проходить через биржу.

Отмечается, что потребители смогут планировать закупки с использованием прозрачного механизма ценообразования, а биржевые котировки можно будет использовать в качестве индикаторов цен.

Ранее в этот день сообщалось, что Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых на добываемый в РФ газ. Как сообщала «Газета.Ru», сумма налога для «Газпрома» может вырасти на 416 млрд рублей.

В пояснительной записке к проекту указано, что изъятие средств необходимо произвести из-за высоких цен на топливо на рынке в Европе. Законопроект уже прошел комиссию правительства по законопроектной деятельности.