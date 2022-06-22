Иностранных журналистов допустят до трибунала над военными преступниками в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 22 июня сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут, промежуточный этап может пройти до конца июля. Скорее всего, процесс состоится в Мариуполе.

«Устав трибунала тоже там на финальной стадии сейчас. Наверное, уже какие-то этапы мы уже сможем опубличить, ну то есть в проработке мы устава», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Также глава ДНР заявил, что иностранные журналисты будут иметь возможность присутствовать на трибунале.

«Безусловно, в нашем понимании мы должны привлечь не только иностранных журналистов, им будет открыто предоставлена возможность присутствовать на трибунале, будет возможность еще защищать — различные общественные, международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить», — сказал он.

20 июня Пушилин сообщил, что специалисты Следственного комитета РФ работают с командирами украинской националистической группировки «Азов», собирают информацию в рамках подготовки к трибуналу.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. На нем рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах будут как боевики националистических группировок «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

31 мая Пушилин сообщил, что у следственных органов республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала. Он подчеркнул, что процесс будет максимально открытым. По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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