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Пушилин назвал адекватными условия содержания приговоренных к казни наемников

Пушилин заявил, что приговоренные к казни в ДНР наемники содержатся в адекватных условиях
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Приговоренные к казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) иностранные наемники содержатся в одиночных камерах, условия их содержания абсолютно адекватные. Об этом в среду, 22 июня, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам», — сказал он в эфире «Соловьев. LIVE».

Он подчеркнул, что иностранные наемники пока не обращались к нему с просьбой о помиловании. По его словам, просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который дается защите на обжалование приговора. В то же время на обжалование приговора осталось около пары недель, добавил Пушилин.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца с вынесения приговора иностранцы могут подать апелляцию на решение суда.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

На следующий день министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что реакция Лондона доходит до истерики. Дипломат также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.

В свою очередь Пушилин отметил, что не видит оснований для их помилования. Он также исключил возможность обмена наемников на военнопленных. Тогда же в Верховном суде республики заявили об отсутствии прошений о помиловании от приговоренных к казни боевиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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