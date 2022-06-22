Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер певец Пьер Нарцисс
Политика
Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России
Мир
Число погибших из-за удара «Точкой-У» по Красному Лучу 16 июня возросло до 10
Мир
Британия отказала делегации РФ в визах для участия в ассамблее ОБСЕ
Мир
Пушилин назвал адекватными условия содержания приговоренных к казни наемников
Мир
Японский политик назвал санкции причиной затягивания ситуации на Украине
Мир
Иностранных журналистов допустят до трибунала над военными преступниками в ДНР
Мир
Во Франции отвергли ускоренную процедуру по вступлению Украины в Евросоюз
Мир
Захарова назвала махинацией вопрос о Молдавии и Украине в ЕС
Культура
В финал конкурса Рахманинова прошли композиторы старшего поколения
Экономика
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года
Сюжет:

Миллиардер заявил об ухудшении положения США из-за санкций против РФ

0
Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Al Drago - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские санкции ударили по США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. Об этом 10 июня заявил мультимиллиардер Рэй Далио.

Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине
И какие последствия грозят самой Европе

По его словам, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в американские ценные бумаги.

«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», — сказал Далио в интервью журналу Der Spiegel.

Он отметил, что рестрикции в отношении РФ оказались неэффективны, поскольку поставленных целей не достигли. Тем не менее, по мнению миллиардера, у США нет возможностей действовать иначе, ведь экономические санкции — единственное доступное оружие, которое Вашингтон может применять против Москвы.

Ранее, 22 мая, китайская газета Global Times сообщила, что из-за решения США заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. По словам автора материала, «если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала».

До этого, 14 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». По мнению министра, западные страны окончательно подорвали свою репутацию.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022