Антироссийские санкции ударили по США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. Об этом 10 июня заявил мультимиллиардер Рэй Далио.

По его словам, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в американские ценные бумаги.

«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», — сказал Далио в интервью журналу Der Spiegel.

Он отметил, что рестрикции в отношении РФ оказались неэффективны, поскольку поставленных целей не достигли. Тем не менее, по мнению миллиардера, у США нет возможностей действовать иначе, ведь экономические санкции — единственное доступное оружие, которое Вашингтон может применять против Москвы.

Ранее, 22 мая, китайская газета Global Times сообщила, что из-за решения США заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. По словам автора материала, «если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала».

До этого, 14 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». По мнению министра, западные страны окончательно подорвали свою репутацию.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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