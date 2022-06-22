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В Дмитрове неизвестный расставил капканы во дворах жилого района

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В подмосковном Дмитрове неизвестный расставил капканы во дворах микрорайона «Внуковский». Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

От подобных действий страдают прежде всего животные. Один из жителей написал в комментариях, что ночью псу прищемило лапу. А ранее в капкан угодило несколько котов. Один из них вот уже четыре месяца на реабилитации.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», использовать подобные травмоопасные механизмы в жилых районах противозаконно.

По словам юриста Ирины Зуй, капкан является собственностью повышенной общественной опасности и, если от него пострадает человек, это повлечет за собой уголовное преследование за нанесение тяжких телесных повреждений.

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