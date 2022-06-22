Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года

Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже за 22 июня.

Так, по итогам первой минуты торгов курс евро составил 56,1625 рубля, в моменте евро опускался ниже 56 рублей, торгуясь на уровне 55,53 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:12 мск потерял 33 копейки и достиг 53,44 рубля.

Днем ранее доллар впервые с 26 июня 2015 года опустился ниже 55 рублей. В тот же день новый рекорд установил и евро, опустившись до 57 рублей.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

15 июня руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников дал прогноз на курс доллара. По его словам, к концу года американская валюта вырастет до 75 рублей, чему должно способствовать восстановление импорта. Летом же он ожидает сохранения курса в коридоре 55–65 рублей.