Politico: Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч и оконфузился

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в Литву 50 немецких военнослужащих вместо обещанных тысяч, написал обозреватель Мэтью Карничниг в статье для газеты Politico в понедельник, 20 июня.

Он сказал, что во время посещения Вильнюса в начале июня Шольц старался продемонстрировать руководству Литвы «свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики», однако это поведение не вызвало ничего, кроме недоумения.

Как отметил Карничниг, в заявлении немецкого канцлера журналистам говорилось о планах Германии двигаться «по пути переброски в Литву «надежной боевой бригады», которая подразумевает размещение нескольких тысяч солдат.

Обозреватель подчеркнул также, что помощники Шольца потом опровергли его высказывание. Они объяснили, что ФРГ перебросила в Литву лишь штаб подразделения, в который входит примерно 50 человек.

Днем ранее Шольц ответил на критику за медленные поставки оружия украинской стороне. Он сказал, что в Киеве недооценивается « сложность вопроса», добавив, что при направлении Украине современных систем вооружения, таких как гаубицы или зенитные комплексы, нужно вложиться в качественную подготовку бойцов, в противном случае вооружение окажется бесполезным. Также для таких систем необходимы боеприпасы.

Ранее украинское информагентство «УНИАН» пошутило над прибывшим в Киев 16 июня канцлером ФРГ. Журналисты предложили заставить его ждать такси «до конца месяца или до осени». Так они намекнули на обещания германского политика касательно поставок оружия Киеву.