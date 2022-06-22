Сбор клубники начался в Тамбовской области

В Тамбовской области начали собирать первый урожай клубники. Работы проводят сотрудники предприятий Петровского и Тамбовского районов. Уже собрано 2,1 т с 5 га земляничных плантаций.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» пишет, что еще не все ягодоводческие хозяйства приступили к сбору урожая. Причина — прохладная весна. Из-за этого сдвинулись сроки начала работ.

В Тамбовской области землянику садовую выращивают шесть сельхозпредприятий и 15 фермерских хозяйств. Со временем в работу вовлекут сборщиков всех организаций. По мере увеличения объемов ежедневных сборов увеличатся и объемы продажи клубники.

Ягоду традиционно будут продавать на ярмарках, рынках и в магазинах городов региона. Всего же в этом году планируется собрать 600 т садовой земляники.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева рассказала, что в день можно употреблять до 500 г клубники и черешни. Желательно есть ягоды до обеда.