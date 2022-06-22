Захарова назвала махинацией вопрос о Молдавии и Украине в ЕС

Процесс предоставления Молдавии и Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз похож на махинацию. Об этом во вторник, 22 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Есть такое прекрасное слово, как «махинация». Когда многие решения, которые предпринимаются западным сообществом, они больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Рекомендация Европейской комиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза демонстрирует кризис неолиберализма, так как неолиберальная система основана на либеральной экономике, на свободе торговли, без политики, подчеркнула Захарова. По ее словам, сейчас же происходит прямая увязка экономики и политики, против чего ЕС всегда выступал.

«Есть, безусловно, законодательные рамки и идеологические предпосылки. Но изначально говорилось о свободе экономики, торговли и так далее. Сегодня мы видим, что экономические механизмы формируются исключительно по политическим мотивам. Это прекрасный пример… кризиса неолиберализма, о котором мы, к сожалению, часто говорим», — пояснила она.

20 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит весь ЕС. По его словам, в сегодняшней ситуации ни Украина, ни Молдавия не попадают под те требования, которые существуют для членов ЕС.

17 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.