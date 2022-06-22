Во Франции отвергли ускоренную процедуру по вступлению Украины в Евросоюз

Ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) не будет. Об этом 22 июня заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями. <…> Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», — сказал он в интервью радиостанции Europe-1.

Бон напомнил, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.

Вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС будет обсуждаться на саммите, который состоится в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

20 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в Совете ЕС, сообщило, что все страны уже одобрили Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

21 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. Он считает, что это не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС.

Как заявил в тот же день президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в Евросоюз, поскольку это не военный блок.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.