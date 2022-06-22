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Исчезнувший с радаров самолет Ан-2 в Якутии пока не удалось найти

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Пропавший с радаров самолет Ан-2 в Якутии не удалось найти 21 июня. Об этом в среду, 22 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

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«Вчера мероприятия по поиску и обнаружению пропавшего Ан-2 не дали результатов», — говорится в Telegram-канале авиакомпании.

Отмечается, что к поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.

Днем ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза.

После пропажи самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

17 июня в Белгородской области произошло крушение самолета во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность. По информации пресс-службы Западного военного округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Летчик катапультировался, угрозы его здоровью нет.

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