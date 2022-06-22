«Огненную картину войны» создали из свечей в центре Саратова

В ночь на 22 июня в центре Саратова прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби. Ее участники, собравшиеся в парке Победы на Соколовой горе, из 10 тыс. свечей создали «Огненную картину войны».

Автор эскиза — художник Дмитрий Жумаев. Картина разместилась на площади 450 кв. м. Для того чтобы выложить ее из свечей, понадобилось четыре часа. Работа символизировала мать, провожающую сына на фронт. Снизу была составлена надпись «Саратов помнит».

Ровно в 2:00 картину стали «оживлять». Зажигать свечи помогали активисты «Молодой гвардии Единой России», а также волонтеры общественного движения «Волонтеры Победы».

Сразу после этого к Вечному огню направилась колонна из представителей ветеранских организаций, военно-патриотических и национально-культурных объединений, кадетов и сотрудников правоохранительных органов. Была объявлена минута молчания, а к Вечному огню возложили цветы, пишет ИА «Взгляд-инфо».

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.