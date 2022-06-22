Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 30 июня

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

Ограничения введены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Запрет на полеты в аэропорты указанных городов был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

Остальные воздушные гавани работают в штатном режиме. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.