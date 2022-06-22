Американский наемник, принимающий участие в боях на Украине, рассказал о воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцах спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Переписку с ним опубликовал в Twitter-аккаунте журналист Сет Харп.

«[ВСУ] постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS. Боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — написал он.

Кроме того, наемник отметил, что у украинских войск существуют проблемы с координацией и управлением.

19 июня журналист опубликовал статью, в которой рассказал о боях в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР) и назвал материал «невероятно отрезвляющим» текстом. В нем американец указал на то, что регулярно между украинскими националистами и иностранными наемниками открывается «дружественный огонь». В частности, он упомянул случай с британским снайпером из состава SAS, когда тот при выполнение боевого задания случайно сбил украинский бронетранспортер.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. При этом наемников, помогающих боевикам, привлекают к уголовной ответственности власти Донецкой и Луганской народных республик. Так, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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