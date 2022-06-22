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Пропавший под Нижним Новгородом мальчик найден мертвым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пропавший в Нижегородской области пятилетний мальчик утонул. Об этом 22 июня «Известиям» сообщил источник.

Местные жители рассказали, что река, в которой обнаружили тело ребенка, глубокая, в ней тонули и взрослые.

«Может, поскользнулся, не знаю. Нашли у пирса. Ушел вчера гулять и не вернулся. Вызвали [полицию], все стали искать. Искали ночь, утро, всю территорию поселка обыскали. А нашли вот, в речке», — сказал один из местных жителей.

Мальчик пропал накануне в Борском районе Нижегородской области. По данным МВД России по городу Бор, в 21:20 поступило сообщение об исчезновении мальчика. Он ушел около 16:30 из дома в деревне Большое Пикино.

Позже волонтеры и представители правоохранительных органов нашли одежду и обувь ребенка.

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