Стали известны подробности предстоящего праздника выпускников «Алые паруса»

«Известия» узнали подробности самого масштабного праздника выпускников в стране — «Алых парусов».

В этом году в торжестве будут участвовать 65 тыс. выпускников, причем билеты приготовили не только для тех, кто окончил школу этим летом. Выпускники 2020-го тоже смогут посетить праздник — по предварительному запросу. Кроме того, вместе с Россией эти «Алые паруса» увидят ребята с Донбасса. «Любовь, свобода, дружба, труд — вечные ценности» — слоган шоу в этом году.

Организаторы приготовили множество сюрпризов для гостей праздника. В этом году бриг «Россия» под алыми парусами войдет в акваторию шоу со стороны Васильевского острова, то есть маршрут впервые изменили.

«Основное отличие этого года — это активное задействование Дворцового моста, он никогда нами в таком качестве не использовался, там действительно будет основной акцент. Пиротехническая часть не менее сложна и насыщена, чем обычно, и, как правило, использует новейшие достижения в этой сфере», — рассказал исполнительный директор АО «Телерадиокомпания Петербург» Андрей Олейник.

По словам певицы Анны Ивановой (Ханны), которая примет участие в концерте проекта, «Алые паруса» — мероприятие, которое дарит радость.

«Максимально масштабное мероприятие, которое дарит позитив, радость, когда ты можешь, видишь любимого артиста рядом, когда ты можешь спеть любимые песни, когда очень крутые номера, когда твой личный праздник становится таким масштабным, что жители города, да и всей страны могут видеть его по телевизору», — поделилась она.

Впервые выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили, но в 2005 году торжество возродили АО «АБ «Россия», «Пятый канал» и правительство Санкт-Петербурга.

В этом году торжество состоится 24 июня. Зрители «Пятого канала» смогут увидеть в прямом эфире выступление звезд российской эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия». Трансляция начнется в 22:00 мск.