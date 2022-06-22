Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»

Оттава изучает способы возобновления поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток», объем которых снизился из-за того, что турбины Siemens, которые проходили техническое обслуживание в Канаде, застряли в этой стране из-за санкций. Об этом Bloomberg заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

Он отметил, что для Канады важно, чтобы последствием введенных против России санкций не стал значительный ущерб Германии. В связи с этим Оттава озабочена ситуацией с турбинами.

«Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — рассказал Уилкинсон.

20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы не возвращают России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок газа в Европу, поэтому кризис с поставками носит рукотворный характер. По его словам, с технологической точки зрения механическая инфраструктура «Северного потока» страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа по дну Балтийского моря сокращаются на 100 млн куб. м в сутки.

В то же время член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Россией с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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