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Один мирный житель погиб и 14 пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Один мирный житель погиб и 14 получили ранения за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 22 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 21 июня до 08:00 22 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что утром в среду украинские военные наносят удары по Киевскому району Донецка и Ясиноватой.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:45 — н.п. Пески — г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. 07:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 08:00 — н.п. Пески — г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

20 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в республике за 124 дня эскалации со стороны Вооруженных сил Украины погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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