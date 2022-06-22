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FP: позиция Франции и ФРГ по Украине может повысить роль Восточной Европы в ЕС

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Желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца восстановить партнерские отношения с Россией может повысить роль стран Восточной Европы во главе с Польшей в ЕС, пишет аналитик Эоин Дреа в статье для журнала Foreign Policy.

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Отмечается, что позиция Берлина и Парижа по Москве послужила причиной значительного недоверия к ним со стороны восточноевропейских государств.

«Разные подходы главных членов ЕС к России, а также разногласия в представлениях о послевоенном мире меняют баланс сил внутри блока», — отметил Дреа.

Кроме того, как подчеркнул аналитик, не лучшим образом отражаются на французской и немецкой репутациях перебои в поставках вооружений на Украину, что вызывает сомнения в твердости их позиции по текущему кризису.

Совокупность этих факторов может стать благодатной почвой для усиления позиций Варшавы, которая пользуется поддержкой внушительной части союза, говорится в материале.

«Польша, крупнейшая экономика в Восточной Европе и шестая по величине экономика в ЕС, играет главную роль в расширении возможностей Центральной и Восточной Европы», — подчеркивается в публикации FP.

17 июня газета Die Welt рассказала о том, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги за закрытыми дверями пытались убедить Киев пойти на компромисс с Россией в конфликте в Донбассе и сесть за стол переговоров. В обмен на этот шаг главы европейских государств якобы обещали Украине поддержку в вопросе вступления в Евросоюз.

За день до этого обозреватель журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Института Хадсона Питер Раф рассказал, что Шольц вместе с Макроном пытается найти способ договориться с президентом РФ Владимиром Путиным об урегулировании украинского кризиса. По его словам, канцлер ФРГ стремится к дипломатическим методам решения ситуации в Донбассе, «пренебрегает жесткой силой» и относится к Украине «просто как к элементу своей политики в отношении России».

14 июня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца за его стремление «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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