В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают возможности инвестирования. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Стратегии инвестирования: эффективные способы заработать». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Какие новые возможности для инвестирования появились? Куда вложить свободные деньги? Стоит ли инвестировать в криптовалюту? Почему растет спрос на драгоценные металлы? Как будет складываться ситуация на валютном рынке?

Участники: