В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают возможности инвестирования. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Стратегии инвестирования: эффективные способы заработать». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Какие новые возможности для инвестирования появились? Куда вложить свободные деньги? Стоит ли инвестировать в криптовалюту? Почему растет спрос на драгоценные металлы? Как будет складываться ситуация на валютном рынке?
Участники:
- Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС;
- Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров;
- Евгений Коган, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ;
- Алексей Суружиу, эксперт по инвестированию в криптовалюты;
- Любовь Хрустова, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ.