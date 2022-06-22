Экс-президент Молдавии оценил роль Дня памяти и скорби для страны

Большинство жителей Молдавии почитают День памяти и скорби, потому что помнят и ценят вклад советского народа в победу над фашизмом. Об этом заявил в среду, 22 июня, экс-президент республики Игорь Додон.

«Именно в этот день летом 1941-го началась Великая Отечественная война. В небывалой по своим масштабам и ожесточенности битве советского народа против фашистских захватчиков участвовали и наши деды, и прадеды. В этот день мы скорбим по всем, кто пал в боях за освобождение Отечества, преклоняемся перед оставшимися в живых ветеранами за их героизм и служение Родине», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что попытки переписать историю, преуменьшить или исказить вклад советского народа в победу не увенчаются успехом.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.

У Ржевского мемориала состоялась церемония в память о ночи, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. В рамках акции «Свеча памяти» у мемориала зажгли свечи, которые символизируют скорбь о непомерных жертвах СССР в годы войны.

Ржевская битва — это одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Под этим городом около полутора лет шли тяжелые бои, а число погибших советских воинов исчисляется сотнями тысяч.

Накануне в главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Также в России и Белоруссии стартовал патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти», посвященный Великой Отечественной войне. К мероприятию присоединились 200 школьников из 85 регионов России и шести областей Белоруссии. С 21 июня по 3 июля участники проедут по маршруту из Бреста в Минск через Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Кубинку, Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Оршу, Могилев, Гомель.

Военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал, что 22 июня является памятной датой для россиян: в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Ценой огромных усилий народ победил в ВОВ, добавил он.