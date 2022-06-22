Реклама
Прямой эфир
Мир
Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»
Мир
В Техасе снесут школу после стрельбы с 19 погибшими детьми
Мир
Посольство России не получало от США обращений по пленным наемникам
Общество
Москвичи возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о ВОВ
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
На Саур-Могиле спели «Священную войну» в память о героях ВОВ
Мир
Байден захотел временно отменить топливный налог в США
Происшествия
Три самолета не смогли приземлиться в Красноярске из-за тумана
Спорт
Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в НХЛ
Мир
Макрону и Шольцу предрекли неприятности из-за позиции по России
Экономика
Компании переплатят 333 млрд рублей за доставку грузов между РФ и ЕC

Экс-президент Молдавии оценил роль Дня памяти и скорби для страны

Экс-президент Молдавии Додон назвал день начала ВОВ днем скорби для жителей республики
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство жителей Молдавии почитают День памяти и скорби, потому что помнят и ценят вклад советского народа в победу над фашизмом. Об этом заявил в среду, 22 июня, экс-президент республики Игорь Додон.

«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды»
Как прошли парады Победы в Москве и других городах России

«Именно в этот день летом 1941-го началась Великая Отечественная война. В небывалой по своим масштабам и ожесточенности битве советского народа против фашистских захватчиков участвовали и наши деды, и прадеды. В этот день мы скорбим по всем, кто пал в боях за освобождение Отечества, преклоняемся перед оставшимися в живых ветеранами за их героизм и служение Родине», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что попытки переписать историю, преуменьшить или исказить вклад советского народа в победу не увенчаются успехом.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.

У Ржевского мемориала состоялась церемония в память о ночи, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. В рамках акции «Свеча памяти» у мемориала зажгли свечи, которые символизируют скорбь о непомерных жертвах СССР в годы войны.

Ржевская битва — это одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Под этим городом около полутора лет шли тяжелые бои, а число погибших советских воинов исчисляется сотнями тысяч.

Накануне в главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Также в России и Белоруссии стартовал патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти», посвященный Великой Отечественной войне. К мероприятию присоединились 200 школьников из 85 регионов России и шести областей Белоруссии. С 21 июня по 3 июля участники проедут по маршруту из Бреста в Минск через Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Кубинку, Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Оршу, Могилев, Гомель.

Военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал, что 22 июня является памятной датой для россиян: в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Ценой огромных усилий народ победил в ВОВ, добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022