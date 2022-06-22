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Politico сообщила о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву

Politico: Шольц оконфузился, отправив в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч. Об этом обозреватель Мэтью Карничниг написал в статье для газеты Politico 20 июня.

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По его словам, во время визита в Вильнюс в начале июня Шольц попытался показать литовским властям «свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, но вызвал лишь недоумение».

«Шольц сказал репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву «надежной боевой бригады», подразумевая размещение нескольких тысяч военнослужащих», — написал Карничниг.

Однако, как отметил автор публикации, помощники германского канцлера впоследствии опровергли его высказывание. Они сообщили, что Германия перебросила в Литву лишь штаб подразделения, включающий порядка 50 человек.

Накануне Шольц ответил на критику за медленные поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что многие в Киеве «недооценивают сложность вопроса». Он пояснил, что при направлении Киеву современных систем вооружения, таких как гаубицы или зенитные комплексы, необходимо хорошо подготовить солдат, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.

Ранее украинское информагентство УНИАН пошутило над прибывшим в Киев 16 июня канцлером Германии. Журналисты предложили заставить Шольца ждать такси «до конца месяца или до осени». Таким образом они намекнули на обещания германского политика касательно поставок оружия Украине.

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