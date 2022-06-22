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Три самолета не смогли приземлиться в Красноярске из-за тумана
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Три самолета не смогли приземлиться в Красноярске из-за тумана

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Три самолета из-за тумана не смогли утром 22 июня приземлиться в международном аэропорту Красноярска и ушли на запасной аэродром в Абакан. Об этом сообщили «РИА Новости» в аэропорту столицы Хакасии.

«Три рейса из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга сели у нас из-за тумана в Красноярске. Были около часа, на данный момент все вылетели в Красноярск», — сказала собеседница агентства.

В аэропорту Красноярска сообщили, что в настоящее время погода ясная, и рейсы уходят согласно расписанию.

Накануне самолету, следовавшему из Санкт-Петербурга, при заходе на посадку в Самаре пришлось уйти на второй круг из-за сусликов на полосе.

В мае самолет сообщением Москва–Бухара ушел на второй круг в аэропорту Внуково после попытки приземления. По данным источника, сработал датчик неуборки стойки шасси. Почти два часа лайнер вырабатывал топливо в зоне ожидания.

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