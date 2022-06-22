Полеты на воздушном шаре запустят в Елабуге

В Елабуге в Татарстане в воскресенье, 26 июня, масштабно отметят День молодежи. Основной площадкой станет стадион «Молодежный». Там выступят музыкальные коллективы, в том числе группа из Москвы «Русский размер».

Жителей и гостей города ожидают полеты на воздушном шаре, лазертаг, фланировка казачьей шапкой, показательные выступления от «Юного десантника». Участники праздничных мероприятий смогут пострелять из лука, заняться гвоздестоянием и принять участие в Tik-Tok челлендже. В программу включены батуты, банджи, электосамокаты и электромобили.

В администрации города ИА «Татар-информ» рассказали, что на празднике ожидается порядка 3 тыс. гостей.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске в Татарстане во время празднования Сабантуя отказались от традиционных скачек и заменили их показательными выступлениями на лошадях и мотокроссом.